Свириденко обсудила с посолом Британии обзор украинской экономической политики

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко встретилась с послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом. Их дискуссия была сосредоточена на комплексном обзоре украинской экономической политики на 2024 год. Об этом Свириденко сообщила в Х, передает УНН.

"Это была приятная встреча с послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Наша сегодняшняя дискуссия была сосредоточена на комплексном обзоре украинской экономической политики на 2024 год. Основные направления деятельности Украины включают поощрение прямых инвестиций, повышение обороноспособности и содействие расширению экспортных возможностей для товаров", - написала Свириденко.

Она сообщила, что в ходе дискуссии центральное место занял украинский деловой договор.

"Подписанное летом 2023 года соглашение объединило множество украинских и международных компаний и обеспечивает поддержку частным предприятиям, которые выражают большой интерес к инвестированию в украинский ландшафт. Благодарна послу Харрису за его ценные идеи и конструктивные отзывы. Великобритания является одним из главных союзников Украины, и мы глубоко ценим эту неизменную поддержку", - сообщила Свириденко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Великобритания гарантирует экспортную финансовую сделку Украины на 245 миллионов долларов для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских компаний.