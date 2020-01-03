Святкові салюти у Києві: стало відомо, скільки тварин постраждало

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У перший день нового року через салюти постраждало чимало тварин. Почувши вибухи, тварини лякались та намагались втекти, що не для всіх безпечно закінчилось. Про це кореспонденту УНН повідомили у Команді порятунку тварин Києва.

“Із звернень, що надходили до нас протягом доби 1 січня, щонайменше 4 собаки вискочили на дорогу та потрапили під авто, дві з них не вижили. Дві собаки злякавшись, впали до підвалів. Один кіт заховався від салютів в моторний відсік автомобіля і застряг, один кіт в квартирі заховався у підвісну стелю”, — повідомили рятувальники.

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Зазначимо, що не тільки в Україні тварини лякаються феєрверків. Наприклад, у чеській столиці Празі, 31 грудня постраждало багато лебедів. Почувши вибухи, вони почали злітати та врізатись у трамвайні дроти.

Нагадаємо, що у столиці Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС, проте у МВС України не реагували на порушення заборони через відсутність відповідних змін у Кримінальному, Кримінально-процесуальному та Кодексі про адмінпорушення.

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