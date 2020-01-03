Праздничные салюты в Киеве: стало известно, сколько животных пострадало

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 53843 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124767 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130520 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128479 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153866 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112840 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112862 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109987 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132343 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130904 просмотра

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Актуальное
Праздничные салюты в Киеве: стало известно, сколько животных пострадало

Праздничные салюты в Киеве: стало известно, сколько животных пострадало

Киев  •  УНН

 • 30044 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В первый день нового года из-за салютов пострадало немало животных. Услышав взрывы, животные пугались и пытались убежать, что не для всех безопасно закончилось. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Команде спасения животных Киева.

"С обращений, которые поступали к нам в течение дня 1 января, не менее 4 собак выскочили на дорогу и попали под авто, две из них не выжили. Две собаки испугавшись, упали в подвалы. Один кот спрятался от салютов в моторный отсек автомобиля и застрял, один кот в квартире спрятался в подвесной потолок", - сообщили спасатели.

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Отметим, что не только в Украине животные пугаются фейерверков. Например, в чешской столице Праге, 31 декабря пострадали многие лебедей. Услышав взрывы, они начали взлетать и врезаться в трамвайные провода.

Напомним, что в столице Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, однако в МВД Украины не реагировали на нарушения запрета из-за отсутствия соответствующих изменений в Уголовном, Уголовно-процессуальном и Кодексе об админнарушении.

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