Праздничные салюты в Киеве: стало известно, сколько животных пострадало

"С обращений, которые поступали к нам в течение дня 1 января, не менее 4 собак выскочили на дорогу и попали под авто, две из них не выжили. Две собаки испугавшись, упали в подвалы. Один кот спрятался от салютов в моторный отсек автомобиля и застрял, один кот в квартире спрятался в подвесной потолок", - сообщили спасатели.

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Отметим, что не только в Украине животные пугаются фейерверков. Например, в чешской столице Праге, 31 декабря пострадали многие лебедей. Услышав взрывы, они начали взлетать и врезаться в трамвайные провода.

Напомним, что в столице Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, однако в МВД Украины не реагировали на нарушения запрета из-за отсутствия соответствующих изменений в Уголовном, Уголовно-процессуальном и Кодексе об админнарушении.