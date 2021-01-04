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"Святкова" статистика: Степанов пояснив причину зменшення на 20% кількості захворілих на COVID-19

Київ • УНН

 • 21490 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Зменшення на 20% кількості захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19 пов’язане зі святами, які були минулого тижня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує УНН.

"Святкова" статистика: Степанов пояснив причину зменшення на 20% кількості захворілих на COVID-19

"Минулий тиждень був тижнем свят, про це говорять і цифри: було виявлено 47 877 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу; позаминулого тижня - ця цифра складала 59 381 (різниця у близько 20% - ред.). Воно і зрозуміло, так ми влаштовані, українці, що дуже часто не хочемо на вихідні або на свята звертатися за медичною допомогою або до лікарів, постійно починаємо думати, що їм теж потрібно відпочити", - зазначив він.

Додається, що минулого тижня було госпіталізовано 12 318 людей, що менше, ніж на позаминулому, коли було госпіталізовано 15 907 осіб.

Нагадаємо, в українських лікарнях із діагнозом "коронавірусна хвороба COVID-19" перебуває 22 802 пацієнти.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу - 4 158. 

Також нагадаємо, що у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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