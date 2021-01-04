"Праздничная" статистика: Степанов объяснил причину уменьшения на 20% количества заболевших COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Уменьшение на 20% количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 связано с праздниками, которые были на прошлой неделе. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.
"Прошедшая неделя была неделей праздников, об этом говорят и цифры: было выявлено 47 877 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью; на позапрошлой неделе - эта цифра составляла 59381 (разница в около 20% - ред.). Оно и понятно, так мы устроены, украинцы, очень часто не хотим на выходные или на праздники обращаться за медицинской помощью или к врачам, постоянно начинаем думать, что им тоже нужно отдохнуть", - отметил он.
Добавляется, что на прошлой неделе были госпитализированы 12 318 человек, что меньше, чем на позапрошлой, когда были госпитализированы 15 907 человек.
Напомним, в украинских больницах с диагнозом "коронавирусная болезнь COVID-19" находится 22802 пациента.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4158.
Также напомним, что в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.