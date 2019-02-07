Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку впали в ціні до 62,46 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,37%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,84 долара за барель, втративши 0,31%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.