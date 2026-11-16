Світоліна зберегла шосте місце у рейтингу WTA та заробила $1,5 млн за фінал

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла шосте місце у світовому рейтингу WTA після виходу до фіналу Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі і, за даними Athlon Sports, заробила за фінальну гру 1,5 млн дол., пише УНН.

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Світоліна, згідно з рейтингом WTA, оновленим 16 листопада, залишилася на 6-й сходинці, заробивши 800 рейтингових очок і маючи 5921 бал загалом.

32-річна Світоліна, згідно з даними BTU, уперше з 2019 року зіграла на WTA Finals і втретє в кар’єрі дійшла до фіналу цього турніру. У 2018 році українка стала чемпіонкою, а наступного сезону завершила виступ у статусі фіналістки. Цього року у вирішальному матчі вона поступилася Міррі Андрєєвій та не змогла стати дворазовою чемпіонкою.

Світоліна стала четвертою найстаршою фіналісткою на WTA Finals після Вінус Вільямс, Мартіни Навратілової та Серени Вільямс. Також вона лише друга тенісистка з 2003 року, яка дісталася фіналу Підсумкового чемпіонату тричі або більше разів. Наразі Серені Вільямс це вдавалося п’ять разів.

Як зазначає Athlon Sports, поступившись у фіналі, Світоліна мала отримати 1,5 мільйона доларів.

Світоліна розгромила чешку та вийшла у фінал престижного турніру в Індіан-Веллсі – за титул українка зіграє з андрєєвою