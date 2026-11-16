Свитолина сохранила шестое место в рейтинге WTA и заработала $1,5 млн за финал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила шестое место в мировом рейтинге WTA после выхода в финал Итогового турнира в Индиан-Уэллсе и, по данным Athlon Sports, заработала за финальную игру 1,5 млн долл., пишет УНН.

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Свитолина, согласно рейтингу WTA, обновленному 16 ноября, осталась на 6-й строчке, заработав 800 рейтинговых очков и имея в общей сложности 5921 балл.

32-летняя Свитолина, согласно данным BTU, впервые с 2019 года сыграла на WTA Finals и в третий раз в карьере дошла до финала этого турнира. В 2018 году украинка стала чемпионкой, а в следующем сезоне завершила выступление в статусе финалистки. В этом году в решающем матче она уступила Мирре Андреевой и не смогла стать двукратной чемпионкой.

Свитолина стала четвертой по возрасту финалисткой WTA Finals после Винус Уильямс, Мартины Навратиловой и Серены Уильямс. Также она лишь вторая теннисистка с 2003 года, которая дошла до финала Итогового чемпионата три или более раз. Пока Серене Уильямс это удавалось пять раз.

Как отмечает Athlon Sports, уступив в финале, Свитолина должна была получить 1,5 миллиона долларов.

Свитолина разгромила чешку и вышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе — за титул украинка сыграет с Андреевой