Світоліна вийшла до 4-го кола WTA 1000 у Римі
Київ • УНН
Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 в Римі після перемоги над Анною Калінською 6-3, 6-3, ставши єдиною українкою, яка вийшла до 1/8 фіналу.
Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола на турнірі WTA 1000 в Римі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує свій боротьбу на турнірі WTA 1000 у Римі. Сьогодні вона здобула переконливу перемогу над Анною Калінською з рахунком 6:3, 6:3, вийшовши таким чином до 1/8 фіналу.
Світоліна стала єдиною українською тенісисткою, яка потрапила до цього етапу змагань у Римі.
У наступному раунді вона зустрінеться з Аріною Сабалєнкою, яка вибила з турніру іншу українку Даяну Ястремську.
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