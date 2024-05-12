Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме

Элина Свитолина вышла в четвертый круг на турнире WTA 1000 в Риме. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой борьбу на турнире WTA 1000 в Риме. Сегодня она одержала убедительную победу над Анной Калинской со счетом 6:3, 6:3, выйдя таким образом в 1/8 финала.

Свитолина стала единственной украинской теннисисткой, которая попала в этот этап соревнований в Риме.

В следующем раунде она встретится с Ариной Сабаленко, которая выбила из турнира другую украинку Даяну Ястремскую.

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