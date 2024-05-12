Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  133354 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  191030 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  201708 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  197876 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158425 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151291 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130922 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133253 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122260 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168233 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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9 мая 2024, 10:03  •  247813 просмотра

Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме

Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме после победы над Анной Калинской 6-3, 6-3, став единственной украинкой, которая вышла в 1/8 финала.

спорт •   •  2343 просмотра
Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме

На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю

Оккупанты 12 мая отстрелили палец 74-летнему гражданскому жителю Волчанска Харьковской области.

Война •   •  4979 просмотра
На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю

Вражеская атака на пригород Харькова: жертв пока нет

Вражеские силы обстреляли окрестности Харькова, о жертвах не сообщается, но информация о потенциальном ущербе еще устанавливается.

Общество •   •  6170 просмотра
Вражеская атака на пригород Харькова: жертв пока нет

Враг дважды обстрелял пригород Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты дважды обстреляли пригород Харькова.

Общество •   •  7737 просмотра
Враг дважды обстрелял пригород Харькова

Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены

12 мая 2024 года российские войска 26 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 157 взрывов, один местный житель погиб, еще двое получили ранения.

Общество •   •  7846 просмотра
Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

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Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

В Харькове произошел взрыв

В Харькове, Украина, прогремел взрыв.

Война •   •  10080 просмотра
В Харькове произошел взрыв

На северной границе Харьковской области продолжаются ожесточенные бои: украинские войска держат оборону

На северной границе Харьковской области продолжаются обстрелы, Вооруженные Силы Украины ведут ожесточенные бои для защиты гражданского населения и территории, а почти 6 000 жителей были эвакуированы.

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На северной границе Харьковской области продолжаются ожесточенные бои: украинские войска держат оборону

путин назначил шойгу новым секретарем совбеза рф, уволив патрушева

путин уволил патрушева с должности секретаря совета безопасности рф и назначил на его место шойгу.

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путин назначил шойгу новым секретарем совбеза рф, уволив патрушева

путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

путин предлагает назначить андрея белоусова новым министром обороны вместо сергея шойгу.

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путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу