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Світоліна не змогла вийти у півфінал турніру "Rogers Cup"

Світоліна не змогла вийти у півфінал турніру "Rogers Cup"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Остання представниця України Еліна Світоліна продовжила виступи в чвертьфіналі турніру WTA Premier 5 "Rogers Cup" в канадському Торонто, передає кореспондент УНН.

Невдалі подачі та помилки при розіграші від американки Софії Кенін призвели до двох брейків та вдалого старту у виконанні Світоліної — 4:0. Проте після підказок тренера, Кенін почала діяти впевненіше і переломила хід подій, розгромивши українку на тай-брейку та виграв другий сет — 7:6 (2), 6:4.

Примітно, що українка мала гірший відсоток реалізації брейкпойнтів — 2/11 проти 3/5 у 29-ї ракетки світу. Також Світоліна подала 7 ейсів проти 1 у суперниці і припустилася 4-х подвійних помилок.

Варто відзначити, що від рук Кенін у попередній стадії змагань вилетіла друга ракетка України Даяна Ястремська.

Додамо, у 2017-му році Світоліна тріумфувала на кортах в Торонто.

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