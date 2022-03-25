Світ неправильно оцінив здатність українського народу воювати – генерал США у відставці

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“Світ вкрай неправильно оцінив здатність українського народу воювати і неправильно оцінив їхню волю до боротьби. Так само в обох випадках помилився і пан путін”, - сказав він.

Брідлав наголосив на необхідності надати Україні крилаті ракети берегової оборони, зокрема і для захисту Маріуполя.

"путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією те, що Україна вимагає аналогічних можливостей? Я наполягаю на крилатих ракетах берегової оборони, бо Україна вже просила їх раніше, і їм відмовили. А тепер ми бачимо як російський флот обстрілює Маріуполь з води і готується до можливої висадки морського десанту біля Одеси. Російський флот загрожує армії новими асиметричними можливостями, а Україна й досі залишається без крилатих ракет берегової оборони", - зазначив військовий.

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Крім того, генерал заявив про необхідність надання українським військовим літаків-винищувачів МіГ, які Україна досі не отримала.



"Українські ВПС досить непогано застосовують ті МіГ-ами, які у них вже є. Тому, я думаю, вони добре впораються з будь-якими МіГ-ами, які їм вдасться отримати. Я також згоден, що важливо надати Україні ракети середньої та високої дальності. Саме поєднання ракет "земля-повітря" і МіГ-ів справді зробить різницю", - сказав він.

Брідлав також додав, що ізраїльські установки "Залізний купол", які президент Зеленський просив у Кнесета, у війні проти росії будуть малоефективними. Свою думку він пояснив тим, що вони “розраховані на збиття менших ракет”.

“...Я б спочатку зосередився на постачанні установок С-300 та, можливо, С-400, які нададуть українцям більше можливостей на середній і великій висоті”, - зауважив він.

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Під час засідання думку Брідлава підтримали сенатор-демократ Річард Блументаль та його республіканський колега Роджер Вікер, які закликали до більшої військової підтримки України.

На Гельсинській комісії також виступив Д-р Майкл Кіммідж, колишній співробітник офісу із планування політики держдепартаменту США, який наголосив, що у випадку поразки російського диктатора володимира путіна не варто розраховувати на зміну режиму в росії. Він закликав спрямувати санкції “на політику стримування не заради зміни режиму, а щоб допомогти Вашингтону впоратися з режимом, який є”.

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