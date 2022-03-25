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Мир неправильно оценил способность украинского народа воевать – генерал США в отставке

Киев • УНН

 • 158915 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Генерал США в отставке, бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что мир неправильно оценил способности украинского народа. Его слова прозвучали во время заседания комиссии по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинская комиссия США) в среду, 23 марта, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Мир неправильно оценил способность украинского народа воевать – генерал США в отставке

Детали

“Мир крайне неправильно оценил способность украинского народа воевать и неправильно оценил их волю к борьбе. Так же в обоих случаях ошибся и господин путин”, - сказал он.

Бридлав подчеркнул необходимость предоставить Украине крылатые ракеты береговой обороны, в том числе и для защиты Мариуполя.

"Путин использует все новые виды вооружений, так почему мы называем эскалацией то, что Украина требует аналогичных возможностей? Я настаиваю на крылатых ракетах береговой обороны, потому что Украина уже просила их раньше, и им отказали. А теперь мы видим как российский флот обстреливает Мариуполь из воды и готовится к возможной высадке морского десанта возле Одессы. Российский флот угрожает армии новыми асимметричными возможностями, а Украина до сих пор остается без крылатых ракет береговой обороны", - отметил военный.

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Кроме того, генерал заявил о необходимости предоставления украинским военным самолетов-истребителей Миг, которые Украина до сих пор не получила.

"Украинские ВВС довольно неплохо применяют те Миг-и, которые у них уже есть. Поэтому, я думаю, они хорошо справятся с любыми Миг-ами, которые им удастся получить. Я также согласен, что важно предоставить Украине ракеты средней и высокой дальности. Именно сочетание ракет "земля-воздух" и Миг-ов действительно сделает разницу", - сказал он.

Бридлав также добавил, что израильские установки "Железный купол", которые президент Зеленский просил у Кнессета, в войне против россии будут малоэффективны. Свое мнение он объяснил тем, что они “рассчитаны на сбивание меньших ракет”.

“...Я бы сначала сосредоточился на поставках установок С-300 и, возможно, С-400, которые предоставят украинцам больше возможностей на средней и большой высоте”, - отметил он.

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Во время заседания мнение Бридлава поддержали сенатор-демократ Ричард Блументаль и его республиканский коллега Роджер Викер, которые призвали к большей военной поддержки Украины.

На Хельсинской комиссии также выступил Д-р Майкл Киммидж, бывший сотрудник офиса по планированию политики госдепартамента США, который подчеркнул, что в случае поражения российского диктатора владимира путина не стоит рассчитывать на смену режима в россии. Он призвал направить санкции "на политику сдерживания не ради смены режима, а чтобы помочь Вашингтону справиться с режимом, который есть”.

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