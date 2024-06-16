Святий Престол постійно перебуває в контакті з урядом України та росії і готовий виступити посередником в обміні полоненими - представник Ватикану

Святий Престол постійно знаходиться у контакті з урядом України та росії і готовий виступити посередником у переговорах між країнами в питанні обміну полоненими. Про це під час другого пленарного засідання Глобального Саміту миру заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, передає УНН.

Святий престол шокований проблемою викрадення дітей і робить все для повернення їх до батьків в Україну. Ця ситуація не приємлива. Треба у будь-який час пришвидшити процес їх повернення. Вони повинні бути повернуті з росії. Стосовно полонених також є багато інформації, що вони знаходяться в такому стані, який немає нічого з принципами Женевської конвенції. Треба знову і знову піднімати це питання. Святий престол постійно знаходиться у контакті з урядом України та росії і готовий виступити посередником у переговорах між росією і Україною в цьому питанні,