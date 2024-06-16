Святой Престол постоянно находится в контакте с правительством Украины и России и готов выступить посредником в обмене пленными - представитель Ватикана

Святой Престол постоянно находится в контакте с правительством Украины и россии и готов выступить посредником в переговорах между странами в вопросе обмена пленными. Об этом во время второго пленарного заседания Глобального Саммита мира заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает УНН.

Святой престол шокирован проблемой похищения детей и делает все для возвращения их к родителям в Украину. Эта ситуация не приятная. Надо в любое время ускорить процесс их возвращения. Они должны быть возвращены из россии. Относительно пленных также есть много информации, что они находятся в таком состоянии, которое не имеет ничего с принципами Женевской конвенции. Надо снова и снова поднимать этот вопрос. Святой престол постоянно находится в контакте с правительством Украины и россии и готов выступить посредником в переговорах между россией и Украиной в этом вопросе, - сказал Паролин.

Напомним

Война в Украине побудила Швецию пересмотреть свою 200-летнюю политику нейтралитета, заявляя о желании поддерживать мир, свободный от империалистических амбиций россии.