Суверенна незалежність України має бути відображена в мирних переговорах - Шольц

Уряд США підтвердив спільну мету зберегти суверенну незалежність України. Ця суверенна незалежність має бути відображена в мирних переговорах. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській конференції, передає УНН.

Як прихильники свободи і демократії ми стоїмо на боці України, яка зазнає нападу. Тому я дуже радий, що уряд США підтвердив нашу спільну мету зберегти суверенну незалежність України. Ця суверенна незалежність має бути відображена в переговорах. Саме це означає коли ми говоримо - нічого про Україну, без України - заявив Шольц.

Він сказав, що російська війна проти України має закінчитися і якомога швидше.

«Правильно, що зараз переговори ведуться на пряму з росією за участю України. Думаю, що ми всі згодні з тим, що російська війна проти України повинна закінчиться і якомога швидше...Той, хто хоче силою пересунути кордони, заносить сокиру над нашим мирним порядком. Кордони не повинні змінюватися силою», - зазначив Шольц.

Шольц закликає визнати війну в Україні надзвичайною для безпеки Німеччини