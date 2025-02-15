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05:23 • 25628 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125138 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184200 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148523 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139756 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117801 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108278 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103025 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143494 перегляди

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Суверенна незалежність України має бути відображена в мирних переговорах - Шольц

Суверенна незалежність України має бути відображена в мирних переговорах - Шольц

Київ • УНН

 • 24163 перегляди

США підтвердили мету зберегти суверенну незалежність України, підкресливши принцип «нічого про Україну без України».

Уряд США підтвердив спільну мету зберегти суверенну незалежність України. Ця суверенна незалежність має бути відображена в мирних переговорах. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській конференції, передає УНН.

Як прихильники свободи і демократії ми стоїмо на боці України, яка зазнає нападу. Тому я дуже радий, що уряд США підтвердив нашу спільну мету зберегти суверенну незалежність України. Ця суверенна незалежність має бути відображена в переговорах. Саме це означає коли ми говоримо - нічого про Україну, без України

- заявив Шольц.

Він сказав, що російська війна проти України має закінчитися і якомога швидше.

«Правильно, що зараз переговори ведуться на пряму з росією за участю України. Думаю, що ми всі згодні з тим, що російська війна проти України повинна закінчиться і якомога швидше...Той, хто хоче силою пересунути кордони, заносить сокиру над нашим мирним порядком. Кордони не повинні змінюватися силою», - зазначив Шольц.

Шольц закликає визнати війну в Україні надзвичайною для безпеки Німеччини14.02.2025, 07:13 • 30802 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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federalnyi-uriad-spoluchenykh-shtativ-amerykyФедеральний уряд Сполучених Штатів Америки
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
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