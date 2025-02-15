Суверенная независимость Украины должна быть отражена в мирных переговорах - Шольц

Правительство США подтвердило общую цель сохранить суверенную независимость Украины. Эта суверенная независимость должна быть отражена в мирных переговорах. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции, передает УНН.

Как сторонники свободы и демократии мы стоим на стороне Украины, которая подвергается нападению. Поэтому я очень рад, что правительство США подтвердило нашу общую цель сохранить суверенную независимость Украины. Эта суверенная независимость должна быть отражена в переговорах. Именно это означает когда мы говорим - ничего об Украине, без Украины