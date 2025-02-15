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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
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14 февраля, 11:50 • 160597 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

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14 февраля, 11:31 • 156451 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Суверенная независимость Украины должна быть отражена в мирных переговорах - Шольц

Суверенная независимость Украины должна быть отражена в мирных переговорах - Шольц

Киев  •  УНН

 • 8595 просмотра

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США подтвердили цель сохранить суверенную независимость Украины, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины".

Правительство США подтвердило общую цель сохранить суверенную независимость Украины. Эта суверенная независимость должна быть отражена в мирных переговорах. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции, передает УНН.

Как сторонники свободы и демократии мы стоим на стороне Украины, которая подвергается нападению. Поэтому я очень рад, что правительство США подтвердило нашу общую цель сохранить суверенную независимость Украины. Эта суверенная независимость должна быть отражена в переговорах. Именно это означает когда мы говорим - ничего об Украине, без Украины

- заявил Шольц.

Он сказал, что российская война против Украины должна закончится и как можно скорее.

"Правильно, что сейчас переговоры ведутся на прямую з россией при участии Украине. Думаю, что мы все согласны с тем, что российская война против Украины должна закончится и как можно скорее...Любой кто хочет силой передвинуть границы заносит топор над нашим мирным порядком. Границы не должны изменяться силой", - отметил Шольц.

Шольц призывает признать войну в Украине чрезвычайной для безопасности Германии14.02.2025, 07:13 • 29628 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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