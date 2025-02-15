Суверенная независимость Украины должна быть отражена в мирных переговорах - Шольц
Киев • УНН
США подтвердили цель сохранить суверенную независимость Украины, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины".
Правительство США подтвердило общую цель сохранить суверенную независимость Украины. Эта суверенная независимость должна быть отражена в мирных переговорах. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции, передает УНН.
Как сторонники свободы и демократии мы стоим на стороне Украины, которая подвергается нападению. Поэтому я очень рад, что правительство США подтвердило нашу общую цель сохранить суверенную независимость Украины. Эта суверенная независимость должна быть отражена в переговорах. Именно это означает когда мы говорим - ничего об Украине, без Украины
Он сказал, что российская война против Украины должна закончится и как можно скорее.
"Правильно, что сейчас переговоры ведутся на прямую з россией при участии Украине. Думаю, что мы все согласны с тем, что российская война против Украины должна закончится и как можно скорее...Любой кто хочет силой передвинуть границы заносит топор над нашим мирным порядком. Границы не должны изменяться силой", - отметил Шольц.
Шольц призывает признать войну в Украине чрезвычайной для безопасности Германии14.02.2025, 07:13 • 29628 просмотров