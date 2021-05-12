Сутички у Східному Єрусалимі: поліція відновила штурм, поранено 15 палестинців

Цитата

“П’ятнадцять мирних жителів поранені в ході зіткнень з ізраїльськими окупаційними силами в околицях Старого міста (Єрусалиму). Зокрема, шість осіб отримали травми гумовими кулями, ще один був жорстоко побитий в результаті нападу”, — наводить агентство слова представника Палестинського товариства Червоного Півмісяця.

Деталі

Раніше палестинська радіостанція Dunya Al Watan інформувала, що поліцейські приступили у вівторок увечері до штурму дворів мечеті Аль-Акса, силою витісняючи звідти парафіян. Правоохоронці застосовували гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати. За відомостями WAFA, більшість прихожан прагнуло потрапити в Аль-Аксу для молитви, яка відбувається в священний для мусульман місяць рамадан після обов’язкової нічної молитви.

Нагадаємо Заворушення на Храмовій горі в Єрусалимі почалися в суботу, 8 травня. В останній день Рамадану спалахнули жорстокі зіткнення між палестинцями та поліцією. Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, щоб змусити віруючих покинути Аль-Аксу.