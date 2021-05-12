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Сутички у Східному Єрусалимі: поліція відновила штурм, поранено 15 палестинців

Київ • УНН

 • 12011 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Щонайменше 15 палестинців отримали поранення у зіткненнях зі співробітниками ізраїльських правоохоронних органів в Східному Єрусалимі, головним чином в районі мечеті Аль-Акса. Про це повідомило в середу палестинське агентство WAFA, передає УНН.

Сутички у Східному Єрусалимі: поліція відновила штурм, поранено 15 палестинців

Цитата

“П’ятнадцять мирних жителів поранені в ході зіткнень з ізраїльськими окупаційними силами в околицях Старого міста (Єрусалиму). Зокрема, шість осіб отримали травми гумовими кулями, ще один був жорстоко побитий в результаті нападу”, — наводить агентство слова представника Палестинського товариства Червоного Півмісяця.

Деталі

Раніше палестинська радіостанція Dunya Al Watan інформувала, що поліцейські приступили у вівторок увечері до штурму дворів мечеті Аль-Акса, силою витісняючи звідти парафіян. Правоохоронці застосовували гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати. За відомостями WAFA, більшість прихожан прагнуло потрапити в Аль-Аксу для молитви, яка відбувається в священний для мусульман місяць рамадан після обов’язкової нічної молитви.

Нагадаємо

Заворушення на Храмовій горі в Єрусалимі почалися в суботу, 8 травня. В останній день Рамадану спалахнули жорстокі зіткнення між палестинцями та поліцією.

Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, щоб змусити віруючих покинути Аль-Аксу.

Доповнення

10 травня в результаті запеклих зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силовиками знову постраждали сотні людей, близько 50 були госпіталізовані. Після того, як почався ракетний обстріл, ізраїльські військові у відповідь обстріляли цілі в секторі Газа. За даними ЦАХАЛ, в результаті були знищені троє активістів руху ХАМАС. Органи охорони здоров’я в секторі Газа повідомили про десятки убитих палестинців.

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