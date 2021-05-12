Столкновения в Восточном Иерусалиме: полиция возобновила штурм, ранены 15 палестинцев

Цитата
“Пятнадцать мирных жителей ранены в ходе столкновений с израильскими оккупационными силами в окрестностях Старого города (Иерусалима). В частности, шесть человек получили травмы резиновыми пулями, еще один был жестоко избит в результате нападения”, — приводит агентство слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.
Детали
Ранее палестинская радиостанция Dunya Al Watan информировала, что полицейские приступили во вторник вечером к штурму дворов мечети Аль-Акса, силой вытесняя оттуда прихожан. Правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По сведениям WAFA, большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая происходит в священный для мусульман месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы.
Напомним
Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме начались в субботу, 8 мая. В последний день Рамадана вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинцами и полицией.
Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы заставить верующих покинуть Аль-Аксу.
Дополнение
10 мая в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками снова пострадали сотни человек, около 50 были госпитализированы. После того, как начался ракетный обстрел, израильские военные в ответ обстреляли цели в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в результате были уничтожены трое активистов движения ХАМАС. Органы здравоохранения в секторе Газа сообщили о десятках убитых палестинцев.