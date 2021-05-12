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Столкновения в Восточном Иерусалиме: полиция возобновила штурм, ранены 15 палестинцев

Киев • УНН

 • 12011 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. По меньшей мере 15 палестинцев получили ранения в столкновениях с сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. Об этом сообщил в среду палестинское агентство WAFA, передает УНН.

Столкновения в Восточном Иерусалиме: полиция возобновила штурм, ранены 15 палестинцев

Цитата

“Пятнадцать мирных жителей ранены в ходе столкновений с израильскими оккупационными силами в окрестностях Старого города (Иерусалима). В частности, шесть человек получили травмы резиновыми пулями, еще один был жестоко избит в результате нападения”, — приводит агентство слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

Детали

Ранее палестинская радиостанция Dunya Al Watan информировала, что полицейские приступили во вторник вечером к штурму дворов мечети Аль-Акса, силой вытесняя оттуда прихожан. Правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По сведениям WAFA, большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая происходит в священный для мусульман месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы.

Напомним

Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме начались в субботу, 8 мая. В последний день Рамадана вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинцами и полицией.

Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы заставить верующих покинуть Аль-Аксу.

Дополнение

10 мая в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками снова пострадали сотни человек, около 50 были госпитализированы. После того, как начался ракетный обстрел, израильские военные в ответ обстреляли цели в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в результате были уничтожены трое активистов движения ХАМАС. Органы здравоохранения в секторе Газа сообщили о десятках убитых палестинцев.

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