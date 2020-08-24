Суркіси не можуть задовольнити запити Луческу - Денисов

За його словами, у клубу проблеми з фінансами.

"У братів Суркісів проблеми з ПриватБанком. Вони не повернули ті кошти, які намагалися повернути. Я розумію, що з вільними фінансами в Динамо проблеми.

Друге питання: навіть якщо б цих проблем не було, наскільки вони готові були б витрачати гроші на трансфери в нинішніх економічних реаліях. І вже точно не готові задовольнити запити Луческу, щоб йому привезли 5-6 бразильців на виріст. Щоб вони через 3-4 роки стали гравцями топ-рівня. По-друге, цих бразильців ще треба вміти знаходити", - сказав Денисов.

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Як писав УНН, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення з "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і судяться в українських судах з держбанком.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані з братами Суркісами.

На думку депутатів "Слуги народу", за мотивами розслідування Kroll українські правоохоронці повинні б були вже відкрити кримінальне провадження.

Але оскільки цього не відбувається, депутати з "Голосу" виступили за парламентський контроль цього питання і вже заявили, що готові голосувати за створення відповідної ТСК.