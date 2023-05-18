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Супутникові знімки для точного землеробства - у компанії МХП розповіли подробиці

Супутникові знімки для точного землеробства - у компанії МХП розповіли подробиці

Київ • УНН

 • 1776373 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Одне із найбільших підприємств агропромислової компанії МХП - “Зернопродукт МХП” - використовує супутникові дані у своїй системі точного землеробства. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.

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Там наголошують: управління процесами здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій, включаючи супутникові знімки, а всі процеси, які відбуваються на полі, зберігаються в спеціальній базі.

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Цитата

“Не секрет, що «Зернопродукт МХП», як і інші агропідприємства МХП, дотримується системи точного землеробства. Його суть полягає в застосуванні окремого підходу до кожного поля і навіть конкретної ділянки. Це передбачає диференційовані норми висіву, добрив, правильний полив та інші засоби для досягнення максимальної продуктивності ділянки. Умовно кажучи, це оптимальне управління для кожного квадратного метра поля», – повідомляє пресслужба компанії.

Нагадаємо

Компанія МХП увійшла до рейтингу топ-50 найкращих роботодавців України за версією журналу Forbes.

Рейтинг складався на основі опитування працівників компанії та експертної оцінки. Була низка факторів, які згрупували за декількома категоріями. Найвище МХП оцінили в категоріях “Внесок у Перемогу”, “Відчуття захисту” та “Можливості для розвитку”.

Довідка

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії - Юрій Косюк.

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