Спутниковые снимки для точного земледелия - в компании МХП рассказали подробности

Детали

Там подчеркивают: управление процессами осуществляется с помощью современных информационных технологий, включая спутниковые снимки, а все происходящие на поле процессы хранятся в специальной базе.

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Цитата

"Не секрет, что «Зернопродукт МХП», как и другие агропредприятия МХП, придерживается системы точного земледелия. Его суть состоит в применении отдельного подхода к каждому полю и даже конкретному участку. Это подразумевает дифференцированные нормы высева, удобрений, правильный полив и другие средства для достижения максимальной производительности участка. Условно говоря, это оптимальное управление для каждого квадратного метра поля», – сообщает пресс-служба компании.

Напомним

Компания МХП вошла в рейтинг топ-50 лучших работодателей Украины по версии журнала Forbes.

Рейтинг составлялся на основе опроса сотрудников компании и экспертной оценки. Был ряд факторов, сгруппированных по нескольким категориям. Высшее МХП оценили в категориях "Вклад в Победу", "Ощущение защиты" и "Возможности для развития".

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (Наша Ряба). Основатель компании – Юрий Косюк.