Супутник зафіксував пожежі поблизу ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Супутник зафіксував пожежі біля Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому росією Енергодарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект Радіо Свобода "Схеми".
Деталі
На знімках можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС.
Через обстріли армією рф, згідно з повідомленням "Енергоатому", відбулось перше в історії станції повне відключення ЗАЕС від енергомережі.
24 серпня, супутник Planet Labs зафіксував дим над золовідвалом Запорізької теплоелектростанції.
У коментарі "Схемам" міський голова Енергодару Дмитро Орлов заявив, що пожежі біля Запорізької АЕС тривають.
Цитата
"Військові мінометні обстріли та пожежонебезпечний період. Цілком можливо, що накладання цих факторів, та те, що окупанти катували пожежників… Три загони пожежників функціонують, але обстрілів багато та загорянь багато, вони не справляються", – сказав Орлов.
Нагадаємо
Дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про отримання інформації від української сторони, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову підключена до зовнішньої електромережі для резервного живлення.
Доповнення
Раніше Держатомрегулювання зазначало, що зупинка всіх енергоблоків Запорізької АЕС та втрата всіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки та виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище - до розвитку ситуації за "фукусімським сценарієм".
Однак, якщо катастрофа в Японії сталася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ російської федерації.