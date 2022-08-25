Спутник зафиксировал пожары вблизи ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном россией Энергодаре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы".
Детали
На снимках можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС.
Из-за обстрелов армией рф, согласно сообщению "Энергоатома", произошло первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.
24 августа, спутник Planet Labs зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской теплоэлектростанции.
В комментарии "Схемам" городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что пожары возле Запорожской АЭС продолжаются.
Цитата
"Военные минометные обстрелы и пожароопасный период. Вполне возможно, что наложение этих факторов, и то, что оккупанты пытали пожарных… Три отряда пожарных функционируют, но обстрелов много и загораний много, они не справляются", – сказал Орлов.
Напомним
Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о получении информации от украинской стороны, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к внешней электросети для резервного питания.
Дополнение
Ранее Госатомрегулирование отмечало, что остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду - к развитию ситуации за "фукусимским сценарием".
Однако, если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск российской федерации.