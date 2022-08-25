Спутник зафиксировал пожары вблизи ЗАЭС

Детали

На снимках можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС.

Из-за обстрелов армией рф, согласно сообщению "Энергоатома", произошло первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.

24 августа, спутник Planet Labs зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской теплоэлектростанции.

В комментарии "Схемам" городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что пожары возле Запорожской АЭС продолжаются.

Цитата

"Военные минометные обстрелы и пожароопасный период. Вполне возможно, что наложение этих факторов, и то, что оккупанты пытали пожарных… Три отряда пожарных функционируют, но обстрелов много и загораний много, они не справляются", – сказал Орлов.

Напомним

Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о получении информации от украинской стороны, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к внешней электросети для резервного питания.

Дополнение

Ранее Госатомрегулирование отмечало, что остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду - к развитию ситуации за "фукусимским сценарием".

Однако, если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск российской федерации.