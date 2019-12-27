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Супрун дала пораду, як правильно закушувати алкоголь

Супрун дала пораду, як правильно закушувати алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун, розповіла, як правильно закушувати алкогольні напої та чи варто їх чимось запивати. Поради ексчиновниця приурочила до прийдешніх новорічних свят, розписавши їх в авторському блозі, передає УНН.

Так, головна порада Супрун полягає в тому, що пити алкоголь під час святкового застілля слід помірно.

“Помірність означає, що за все святкування ви п’єте один маленький келих вина, кухлик пива чи чарочку міцного напою. Щось одне і годі. Краще за все — не вживати алкоголь взагалі”, — зазначила вона.

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Також, Супрун рекомендувала не закушувати алкоголь жирною їжею.

“Якщо ви не можете обійти спиртне, візьміть до уваги три речі:

▪ Перше — алкоголь треба не закушувати жирним, а запивати мінеральною водою.

▪ Друге — від алкоголю хочеться їсти, особливо солодке, але це просто біохімічна пастка, викликана алкоголем і викидом інсуліну.

▪ Третє — алкоголь це також калорії, і чарочка до чарочки сприятиме тому, що доведеться набрати кілограм-другий на самій випивці”, — уточнила вона.

Крім того, під час застілля, Супрун радить налягати на овочі, але не перемащувати їх майонезом.

“Овочі мають багато вітамінів, клітковини, сприяють травленню, і містять мало калорій. Якщо застілля означає „добряче наїстися“, то рослинна їжа — чудовий вибір. Овочі — це не лише помідорчик з грядки, якого взимку не дістати. Це коренеплоди, гострий перець, квашена капуста, корейська морква, тушкований порей і гриби (хоч гриби це не рослини, це окреме царство). Головне — не перемащувати їх майонезом”, — радить вона і додає, що для фізичного і психічного здоров’я важливо вчасно припинити їсти, сидіти або тусуватися.

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“Ви можете піти і лягти спати, грати в настільні ігри, читати книжку, танцювати, дивитися кіно, співати колядки чи навіть караоке (головне співати добре).

Святвечір чи новорічна ніч навряд чи визначать ваше життя в наступному році. Значно більший вплив має ваше усвідомлене ставлення до їжі, сну, напоїв і справді дбайливе, співчутливе ставлення до себе”, — резюмувала Супрун.

Як повідомляв УНН, напередодні новорічних свят, на ринку зростає кількість нелегального алкоголю. Щоб не купити підробку і не потрапити в лікарню, експерти радять довіряти надійним точкам продажу алкоголю, звертати увагу на наявність акцизної марки, і ніколи не купувати напої з рук.

Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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