Супрун дала пораду, як правильно закушувати алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун, розповіла, як правильно закушувати алкогольні напої та чи варто їх чимось запивати. Поради ексчиновниця приурочила до прийдешніх новорічних свят, розписавши їх в авторському блозі, передає УНН.
Так, головна порада Супрун полягає в тому, що пити алкоголь під час святкового застілля слід помірно.
“Помірність означає, що за все святкування ви п’єте один маленький келих вина, кухлик пива чи чарочку міцного напою. Щось одне і годі. Краще за все — не вживати алкоголь взагалі”, — зазначила вона.
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Також, Супрун рекомендувала не закушувати алкоголь жирною їжею.
“Якщо ви не можете обійти спиртне, візьміть до уваги три речі:
▪ Перше — алкоголь треба не закушувати жирним, а запивати мінеральною водою.
▪ Друге — від алкоголю хочеться їсти, особливо солодке, але це просто біохімічна пастка, викликана алкоголем і викидом інсуліну.
▪ Третє — алкоголь це також калорії, і чарочка до чарочки сприятиме тому, що доведеться набрати кілограм-другий на самій випивці”, — уточнила вона.
Крім того, під час застілля, Супрун радить налягати на овочі, але не перемащувати їх майонезом.
“Овочі мають багато вітамінів, клітковини, сприяють травленню, і містять мало калорій. Якщо застілля означає „добряче наїстися“, то рослинна їжа — чудовий вибір. Овочі — це не лише помідорчик з грядки, якого взимку не дістати. Це коренеплоди, гострий перець, квашена капуста, корейська морква, тушкований порей і гриби (хоч гриби це не рослини, це окреме царство). Головне — не перемащувати їх майонезом”, — радить вона і додає, що для фізичного і психічного здоров’я важливо вчасно припинити їсти, сидіти або тусуватися.
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“Ви можете піти і лягти спати, грати в настільні ігри, читати книжку, танцювати, дивитися кіно, співати колядки чи навіть караоке (головне співати добре).
Святвечір чи новорічна ніч навряд чи визначать ваше життя в наступному році. Значно більший вплив має ваше усвідомлене ставлення до їжі, сну, напоїв і справді дбайливе, співчутливе ставлення до себе”, — резюмувала Супрун.
Як повідомляв УНН, напередодні новорічних свят, на ринку зростає кількість нелегального алкоголю. Щоб не купити підробку і не потрапити в лікарню, експерти радять довіряти надійним точкам продажу алкоголю, звертати увагу на наявність акцизної марки, і ніколи не купувати напої з рук.
Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).