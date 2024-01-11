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Сумщина: росіяни обстріляли сім громад

Сумщина: росіяни обстріляли сім громад

Київ • УНН

 • 28556 перегляди

Російські війська обстріляли 7 громад у Сумській області, спричинивши 38 вибухів і застосувавши різні види зброї, включаючи міномети, артилерію та безпілотник. Найбільше постраждала Середино-Будська громада.

Російські загарбники не припиняють терор прикордонних населених пунктів Сумської області. У четвер росіяни спрямували вогонь по мешканцях 7 громад. Загалом у регіоні пролунало 38 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади.

– зазначили в ОВА.

Деталі

В обласній військовій адміністрації Сумської області зазначили, що станом на 21:00 було зафіксовано 11 обстрілів.

Під мінометний вогонь ворога потрапили Есманьська, Юнаківська, Миропільська громади. Ще дві міни скинули окупанти на жителів Свеської ОТГ.

Із артилерії армійці рф вдарили по Краснопіллю.

А Блопільську громаду росіяни атакували FPV дроном.

Найбільше дісталось жителям Середино-Будської громади. Там рашисти здійснили комбіновану атаку. Гатили по цивільному населенню з мінометів та артилерії.

Зруйновані житлові будинки: в ОВА показали наслідки останнього обстрілу Херсона11.01.24, 16:07 • 26646 переглядiв

Нагадаємо

У середу на Сумщині прогриміла сотня вибухів. Десять громад у прикордонні обстріляли російські військові впродовж 10 січня. росіяни атакували мінометами, артилерією та скинули ВОГ.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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