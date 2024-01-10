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На Сумщині прогриміла сотня вибухів: росіяни атакували мінометами, артилерією та скинули ВОГ

На Сумщині прогриміла сотня вибухів: росіяни атакували мінометами, артилерією та скинули ВОГ

Київ • УНН

 • 27170 перегляди

Російські війська обстріляли десять прикордонних населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 100 вибухів; застосовувалися міномети, артилерія та боєприпаси, скинуті з безпілотників.

Десять громад у прикордонні обстріляли російські військові впродовж середи 10 січня. Про обстріли розповіли в Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

– повідомили в ОВА.

Деталі

Станом на 21.00 в області зафіксували обстріли із мінометів, артилерії та скидання одного ВОГ з дрону. Зокрема:

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів).

Есманська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та обстріли з мінометів (13 вибухів) і артилерії (8 вибухів).

Свеська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл зі стрілецької зброї.

Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: були мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріли (6 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з артилерії (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

Шалигинська громада: був здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Дніпропетровщина: росіяни били ракетами та дронами-камікадзе10.01.24, 19:07 • 23553 перегляди

Нагадаємо

Напередодні рятувальники на Сумщині ліквідували масштабну пожежу, спричинену російськими обстрілами. Зазначалось, що ударною хвилею пошкоджені приватні будинки,  зокема багатоквартирні. 

Тетяна Салганік

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