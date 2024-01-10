На Сумщині прогриміла сотня вибухів: росіяни атакували мінометами, артилерією та скинули ВОГ
Київ • УНН
Російські війська обстріляли десять прикордонних населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 100 вибухів; застосовувалися міномети, артилерія та боєприпаси, скинуті з безпілотників.
Десять громад у прикордонні обстріляли російські військові впродовж середи 10 січня. Про обстріли розповіли в Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.
Деталі
Станом на 21.00 в області зафіксували обстріли із мінометів, артилерії та скидання одного ВОГ з дрону. Зокрема:
Білопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів).
Есманська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та обстріли з мінометів (13 вибухів) і артилерії (8 вибухів).
Свеська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл зі стрілецької зброї.
Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
Середино-Будська громада: були мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріли (6 вибухів).
Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з артилерії (5 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).
Шалигинська громада: був здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
Дніпропетровщина: росіяни били ракетами та дронами-камікадзе10.01.24, 19:07 • 23553 перегляди
Нагадаємо
Напередодні рятувальники на Сумщині ліквідували масштабну пожежу, спричинену російськими обстрілами. Зазначалось, що ударною хвилею пошкоджені приватні будинки, зокема багатоквартирні.