На Сумщине прогремела сотня взрывов: россияне атаковали минометами, артиллерией и сбросили ВОГ

Десять общин в приграничье обстреляли российские военные в течение среды 10 января. Об обстрелах рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалигинская, Есманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свесская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

По состоянию на 21.00 в области зафиксировали обстрелы из минометов, артиллерии и сброс одного ВОГ с дрона. В частности:

Белопольская громада: враг бил из минометов (18 взрывов).

Эсманская община: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и обстрелы из минометов (13 взрывов) и артиллерии (8 взрывов).

Свеська громада: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов), артобстрел (2 взрыва) и обстрел из стрелкового оружия.

Краснопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

Середино-Будская громада: были минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрелы (6 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлен минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из артиллерии (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).

Шалигинская громада: был осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).

Новослободская громада: враг ударил из минометов (5 взрывов).

Хотинская община: осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).

Днепропетровщина: россияне били ракетами и дронами-камикадзе

Напомним

Накануне спасатели в Сумской области ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами. Отмечалось, что ударной волной повреждены частные дома, в том числе многоквартирные.