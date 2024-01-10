На Сумщине прогремела сотня взрывов: россияне атаковали минометами, артиллерией и сбросили ВОГ
Российские войска обстреляли десять приграничных населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 100 взрывов; применялись минометы, артиллерия и боеприпасы, сброшенные с беспилотников.
Девять человек ранено в результате российских ударов по Харькову
Девять человек получили ранения в результате российского удара по гражданскому объекту в Харькове, повлекшего пожар и разрушившего здание.
Укроборонпром начинает партнерство с инновационными оборонными компаниями Литвы
Укроборонпром сотрудничает с четырьмя литовскими оборонными компаниями в сфере инноваций в военной технике, что было поддержано Президентом Украины во время его визита.
Галущенко и посол Британии обсудили вытеснение России с рынков ядерного топлива
Министр энергетики Украины встретился с послом Великобритании, чтобы обсудить сотрудничество в ядерной сфере и вытеснение России с рынков ядерного топлива, а также поддержку энергетического сектора Украины со стороны Великобритании.
В Харькове россияне попали в гражданский объект, пылает парковка рядом
Российский ракетный удар по гражданскому объекту в Харькове; сообщается о высоком риске человеческих жертв и пожара.
Украина и Литва подписали меморандум о совместных военных проектах
Украина и Литва договорились сотрудничать в военно-технических проектах, сосредоточившись на таких сферах, как беспилотники, радиоэлектронная борьба и кибербезопасность.
россияне атаковали Харьковскую область: по областному центру ударили ракетами
Российские войска атаковали Харьков ракетами; жителей призвали укрыться в укрытиях на фоне продолжающихся обстрелов.
США подготовили резолюцию в поддержку демократии Тайваня - Reuters
Американские законодатели поддержали резолюцию в поддержку демократии на Тайване, что разозлило Пекин накануне тайваньских выборов. Резолюция подчеркивает право Тайваня на самооборону и свободу.
В Верховной раде обнародовали один из вариантов утверждения Закона о мобилизации
Народный депутат Украины Ярослав Железняк очертил процесс принятия закона о мобилизации, который включает доработку правительством и первое чтение в пятницу. Эта схема не является окончательной и имеет жесткие временные рамки.
Более двух миллионов загранпаспортов и почти полтора миллиона ID-карточек оформили украинцы в прошлом году - МВД
В 2023 году Государственная миграционная служба Украины выдала более 2,7 миллиона паспортов и 1,4 миллиона ID-карт, а услуги теперь доступны в 7 иностранных государствах.