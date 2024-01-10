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На Сумщині горів житловий сектор через ворожі удари: пошкоджений будинок культури

На Сумщині горів житловий сектор через ворожі удари: пошкоджений будинок культури

Київ • УНН

 • 28172 перегляди

Російський обстріл спричинив пожежу, яка пошкодила житлові будинки та культурний центр у Сумській області; наразі пожежу ліквідовано.

На Сумщині ліквідували масштабну пожежу, спричинену російськими обстрілами. Ударною хвилею пошкоджені приватні будинки,  зокема багатоквартирні. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Деталі

Пожежа виникла напередодні ввечері в житловому секторі через ворожі удари по одному з населених пунктів Сумського району.

Ударною хвилею пошкоджень зазнали приватні будинки, у тому числі багатоквартирні. 

Як зазначається, палав будинок культури та помешкання мирних громадян.

"Осередки горіння вдалось ліквідувати, що не дало вогню поширитись на житло місцевого населення", - вказали в ДСНС. 

Доповнення

За даними Сумської ОВА, вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (2 вибухи), Есманьська (5 вибухів), Свеська (3 вибухи) та Зноб-Новгородська (4 вибухи) громади.

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