На Сумщине горел жилой сектор из-за вражеских ударов: поврежден дом культуры

На Сумщине ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами. Ударной волной повреждены частные дома, в том числе многоквартирные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района.

Ударной волной повреждения получили частные дома, в том числе многоквартирные.

Как отмечается, горел дом культуры и помещения мирных граждан.

"Очаги горения удалось ликвидировать, что не дало огню распространиться на жилье местного населения", - указали в ГСЧС.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов из минометов. Обстрелам подверглись Середино-Будская (2 взрыва), Есманьская (5 взрывов), Свесская (3 взрыва) и Зноб-Новгородская (4 взрыва) громады.

Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-300