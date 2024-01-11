Сумщина: россияне обстреляли семь общин

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
  •  108711 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
10 января  •  159651 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
10 января  •  193540 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
10 января  •  162664 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  208362 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

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Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  158117 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

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ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
10 января  •  172819 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
10 января  •  143016 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

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Новости по теме

Сумщина: россияне обстреляли семь общин

Российские войска обстреляли 7 громад в Сумской области, вызвав 38 взрывов и применив различные виды оружия, включая минометы, артиллерию и беспилотник. Больше всего пострадала Середино-Будская община.

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Сумщина: россияне обстреляли семь общин

Благодаря западному оружию Украина уничтожила 26 вертолетов за сутки - Зеленский

Используя западное оружие, Украина уничтожила 12 самолетов и 26 вертолетов за один день, заявил президент Зеленский. Он отметил эффективность дальнобойного оружия против российских атак.

Война •   •  13246 просмотра
Благодаря западному оружию Украина уничтожила 26 вертолетов за сутки - Зеленский

Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию

Сергей Коваленко, генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен. Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить.

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Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию

Более 90% украинских предприятий перезапустили работу с начала большой войны - Свириденко

Более 90% предприятий Украины перезапустили свою работу после вторжения; адаптация экономики к условиям военного времени стимулирует рост в оборонной, строительной и сельскохозяйственной отраслях.

Война •   •  19726 просмотра
Более 90% украинских предприятий перезапустили работу с начала большой войны - Свириденко

Ледяной заплыв через Днестр сорван: ГПСУ выловили украинца в гидрокостюме, который пытался незаконно добраться до Молдовы

Украинца поймали при попытке незаконно попасть в Молдову, переплыв ледяной Днестр; пограничники спасли его и составили протокол об административном правонарушении.

Общество •   •  15774 просмотра
Ледяной заплыв через Днестр сорван: ГПСУ выловили украинца в гидрокостюме, который пытался незаконно добраться до Молдовы

Партизаны "АТЕШ" анонсировали диверсии на российские ВКС

Партизаны АТЕШ провели разведку подмосковного подразделения Воздушно-космических сил россии, сигнализируя о возможных диверсионных планах.

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Партизаны "АТЕШ" анонсировали диверсии на российские ВКС

Блокада польской границы перевозчиками сильно ударила по импорту - Свириденко

Блокада польской границы повлияла на украинский импорт больше, чем на экспорт, который был облегчен новым морским коридором. Это привело к дефициту торгового баланса в 35 миллиардов долларов.

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Блокада польской границы перевозчиками сильно ударила по импорту - Свириденко

США ввели новые санкции против минобороны рф

США ввели новые санкции против российских оборонных активов и директора государственной авиакомпании. Ограничения также касаются трех российских военных самолетов.

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США ввели новые санкции против минобороны рф

До полутора миллионов украинцев могут вернуться из-за границы уже в этом году - Свириденко

По словам министра экономики Свириденко, до 1,5 миллиона украинцев могут вернуться домой в 2024 году, если безопасность улучшится.

Общество •   •  26526 просмотра
До полутора миллионов украинцев могут вернуться из-за границы уже в этом году - Свириденко

Договорились с Генпрокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области: Кипер о встрече с Костиным

Олег Кипер и Генеральный прокурор Андрей Костин договорились усилить оборону Одессы и бороться с коррупцией и преступлениями военного времени.

Война •   •  25424 просмотра
Договорились с Генпрокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области: Кипер о встрече с Костиным