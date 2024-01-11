Сумщина: россияне обстреляли семь общин

Российские захватчики не прекращают террор приграничных населенных пунктов Сумской области. В четверг россияне направили огонь по жителям 7 общин. Всего в регионе прозвучало 38 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Эсманьская, Середино-Будская и Свесская громады. - отметили в ОВА.

Детали

В областной военной администрации Сумской области отметили, что по состоянию на 21:00 было зафиксировано 11 обстрелов.

Под минометный огонь врага попали Эсманьская, Юнаковская, Миропольская громады. Еще две мины сбросили оккупанты на жителей Свесской ОТГ.

Из артиллерии армейцы рф ударили по Краснополью.

А Блопольскую общину россияне атаковали FPV дроном.

Больше всего досталось жителям Середино-Будской громады. Там рашисты осуществили комбинированную атаку. Били по гражданскому населению из минометов и артиллерии.

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Напомним,

В среду на Сумщине прогремела сотня взрывов. Десять общин в приграничье обстреляли российские военные в течение 10 января. россияне атаковали минометами, артиллерией и сбросили ВОГ.