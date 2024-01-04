Сумщина: росіяни обстріляли п'ять громад у прикордонній зоні
Київ • УНН
Російські війська 10 разів атакували Сумську область, спричинивши 38 вибухів і зачепивши п'ять громад.
Російські військові впродовж четверга вгатили по Сумщині 10 разів. Під ворожим вогнем опинились мешканці п’яти громад. Загалом, у регіоні зафіксували 38 вибухів за добу що минула. Про ситуацію в регіоні прозвітувала Сумська ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманьська громади.
Деталі
За даними обласної влади станом на 21.00 у прикордонних громадах зафіксували:
Краснопільська громада: ворог бив з міномету (5 вибухів), артилерії (2 вибухи), а також скинув з БпЛА вибухові пристрої ВОГ (3 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено обстріли з АГС (16 вибухів) та мінометів (5 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано обстріл з міномету (5 вибухів).
Білопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою ВОГ (1 вибух).
Есманьська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух).
Через пункт пропуску на Сумщині за 5 місяців в Україну повернулося майже 2 тис. дітей - Верещук03.01.24, 12:45 • 25611 переглядiв
Нагадаємо
Напередодні на Сумщині російські військові обстріляли Великописарівську громаду з гранатометів та артилерії. Під час одного з обстрілів була травмована людина. За даними ОВА впродовж середи окупанти атакували регіон 25 разів. Всього в області у середу зафіксували 184 вибухи у 9 громадах.