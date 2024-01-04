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Сумщина: росіяни обстріляли п'ять громад у прикордонній зоні

Сумщина: росіяни обстріляли п'ять громад у прикордонній зоні

Київ • УНН

 • 31453 перегляди

Російські війська 10 разів атакували Сумську область, спричинивши 38 вибухів і зачепивши п'ять громад.

Російські військові впродовж четверга вгатили по Сумщині 10 разів. Під ворожим вогнем опинились мешканці п’яти громад. Загалом, у регіоні зафіксували 38 вибухів за добу що минула. Про ситуацію в регіоні прозвітувала Сумська ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманьська громади.

– поточнили в ОВА.

Деталі

За даними обласної влади станом на 21.00 у прикордонних громадах зафіксували:

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (5 вибухів), артилерії (2 вибухи), а також скинув з БпЛА вибухові пристрої ВОГ (3 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено обстріли з АГС (16 вибухів) та мінометів (5 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано обстріл з міномету (5 вибухів).

Білопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою ВОГ (1 вибух).

Есманьська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух).

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Нагадаємо

Напередодні на Сумщині російські військові обстріляли Великописарівську громаду з гранатометів та артилерії. Під час одного з обстрілів була травмована людина.  За даними ОВА впродовж середи окупанти атакували регіон 25 разів. Всього в області у середу зафіксували 184 вибухи у 9 громадах.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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