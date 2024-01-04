Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничной зоне

Российские военные в течение четверга ударили по Сумской области 10 раз. Под вражеским огнем оказались жители пяти общин. В общем, в регионе зафиксировали 38 взрывов за прошедшие сутки. О ситуации в регионе отчиталась Сумская ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманьская громады. - поточнили в ОВА.

Детали

По данным областных властей по состоянию на 21.00 в приграничных общинах зафиксировали:

Краснопольская громада: враг бил из миномета (5 взрывов), артиллерии (2 взрыва), а также сбросил с БпЛА взрывные устройства ВОГ (3 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из АГС (16 взрывов) и минометов (5 взрывов).

Хотинская община: зафиксирован обстрел из миномета (5 взрывов).

Белопольская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства ВОГ (1 взрыв).

Эсманская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (1 взрыв).

Через пункт пропуска на Сумщине за 5 месяцев в Украину вернулось почти 2 тыс. детей - Верещук

Напомним,

Накануне на Сумщине российские военные обстреляли Великописаревскую громаду из гранатометов и артиллерии. Во время одного из обстрелов был травмирован человек. По данным ОВА в течение среды оккупанты атаковали регион 25 раз. Всего в области в среду зафиксировали 184 взрыва в 9 громадах.