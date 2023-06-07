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Сумщину ворог атакував "шахедом", є жертви

Київ • УНН

 • 223776 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Уночі та зранку росіяни 4 рази обстріляли прикордоння Сумщини, зокрема, застосували ударний дрон типу Shahed. Внаслідок руйнування будинку двоє людей загинуло, одного поранено, прокуратурою розпочато досудове розслідування, пише УНН з посиланням на інформацію Сумської ОВА та Офісу Генпрокурора.

Сумщину ворог атакував "шахедом", є жертви

Цитата

"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів. Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу «Шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА.

Деталі

За даними слідства, трагедія сталась близько 3:15 ночі. У будинку, де сталась пожежа, проживало дві родини. У одному помешканні загинув чоловік, у іншому – загинула жінка, госпіталізовано її чоловіка.

За даними Офісу Генпрокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими управління СБУ в Сумській області.

Зазначається також, що у Миколаївській і Білопільській громаді ворог бив з мінометів – зафіксовано 5 та 7 вибухів. 

Доповнення

6 червня впродовж дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 71 вибух. Унаслідок чого є пошкодження житлових будинків, господарських споруд та лінії електропередач.

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