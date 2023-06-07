Сумскую область враг атаковал "шахедом", есть жертвы

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"Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела пограничья. Зафиксировано 13 взрывов. Юнаковская громада: в результате попадания БПЛА типа «Шахед» произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего 2 гражданских лица погибли, 1 ранена, доставлена в больницу", - говорится в сообщении Сумской ОГА.

Детали

По данным следствия, трагедия произошла около 3:15 ночи. В доме, где произошел пожар, проживало две семьи. В одном помещении погиб мужчина, в другом – погибла женщина, госпитализирован ее муж.

По данным Офиса Генпрокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование осуществляется следователями управления СБУ в Сумской области.

Отмечается также, что в Николаевской и Белопольской громаде враг бил из минометов – зафиксировано 5 и 7 взрывов.

Дополнение

6 июня в течение дня россияне совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв. В результате чего есть повреждения жилых домов, хозяйственных построек и линии электропередач.

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