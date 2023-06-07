Сумскую область враг атаковал "шахедом", есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Ночью и утром россияне 4 раза обстреляли приграничье Сумской области, в частности, применили ударный дрон типа Shahed. В результате разрушения дома два человека погибли, один ранен, прокуратурой начато досудебное расследование, пишет УНН со ссылкой на информацию Сумской ОВА и Офиса Генпрокурора.
Цитата
"Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела пограничья. Зафиксировано 13 взрывов. Юнаковская громада: в результате попадания БПЛА типа «Шахед» произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего 2 гражданских лица погибли, 1 ранена, доставлена в больницу", - говорится в сообщении Сумской ОГА.
Детали
По данным следствия, трагедия произошла около 3:15 ночи. В доме, где произошел пожар, проживало две семьи. В одном помещении погиб мужчина, в другом – погибла женщина, госпитализирован ее муж.
По данным Офиса Генпрокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование осуществляется следователями управления СБУ в Сумской области.
Отмечается также, что в Николаевской и Белопольской громаде враг бил из минометов – зафиксировано 5 и 7 взрывов.
Дополнение
6 июня в течение дня россияне совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв. В результате чего есть повреждения жилых домов, хозяйственных построек и линии электропередач.
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