Херсонщина: ворог 70 разів обстріляв область, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Протягом минулої доби ворог 70 разів обстріляв Херсонську область, внаслідок атак одна людина загинула. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 70 обстрілів, випустивши 353 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; підірвано споруди Каховської ГЕС.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - йдеться у повідомленні.
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Доповнення
Протягом минулої доби росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 71 вибух. Унаслідок чого є пошкодження житлових будинків, господарських споруд та лінії електропередач.