Українські захисники знищили російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Збройні сили України знищили російський штурмовик Су-25. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
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"Доброго ранку, Україно! Минулої доби знищено російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.
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У Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Крім того, авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також, протягом минулої доби було знищено 4 розвідувальних БпЛА.
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