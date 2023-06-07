Украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
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"Доброе утро, Украина! За прошедшие сутки уничтожен российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
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В Генштабе сообщили, что противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Кроме того, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также, за прошедшие сутки было уничтожено 4 разведывательных БпЛА.
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