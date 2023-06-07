Херсонщина: враг 70 раз обстрелял область, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. За прошедшие сутки враг 70 раз обстрелял Херсонскую область, в результате атак один человек погиб. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 70 обстрелов, выпустив 353 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; взорваны сооружения Каховской ГЭС.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения", - говорится в сообщении.
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Дополнение
За прошедшие сутки россияне совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв. В результате чего есть повреждения жилых домов, хозяйственных построек и линии электропередач.