Херсонщина: враг 70 раз обстрелял область, один человек погиб

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 70 обстрелов, выпустив 353 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; взорваны сооружения Каховской ГЭС.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25

Дополнение

За прошедшие сутки россияне совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв. В результате чего есть повреждения жилых домов, хозяйственных построек и линии электропередач.