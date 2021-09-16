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Сумний політичний сигнал: в ЄС жорстко висловилися щодо рішення РФ по місії на кордоні з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Європейський союз висловлює жаль щодо рішення Росії не продовжувати місію ОБСЄ зі спостереження на контрольно-пропускних пунктах “Гуково” і “Донецьк”. Таке рішення в ЄС вважають “сумним політичним сигналом”, що підтверджує відсутність у Росії політичної волі до мирного врегулювання на сході України. Про це йдеться в заяві постійного представництва ЄС при ОБСЄ, передає УНН.

Цитата

“Європейський Союз висловлює жаль щодо рішення Російської Федерації не погоджуватися на продовження мандату Місії зі спостереження за кордоном на Гуково і Донецьк після 30 вересня. Це сумний політичний сигнал, що підтверджує відсутність у Росії політичної волі сприяти мирному врегулюванню конфлікту”, — заявили в представництва.

Деталі

В ЄС заявили, що місія зі спостереження за кордоном важливим інструментом ОБСЄ для вирішення цього конфлікту.

Також в представництві висловили стурбованість присутністю російської військової техніки і персоналу на суверенній території України.

“Мінські угоди передбачають постійний моніторинг кордону та перевірку з боку ОБСЄ і включають зобов’язання відновити повний контроль України над всією своєю міжнародної кордоном. Ось чому ми наполегливо заявляємо, що ефективний і всебічний моніторинг цієї межі має вирішальне значення для сталого політичного врегулювання конфлікту відповідно до Мінській угоді і є невід’ємною частиною зусиль, спрямованих на зміцнення стабільності і безпеки в регіоні”, — відзначили в представництві.

“Той факт, що Росія, як сторона в конфлікті, країна перебування цієї Місії та сторона, яка підписала Мінські угоди, вирішує припинити дію місії, є явним кроком назад, коли справа доходить до пошуку мирного вирішення цього конфлікту. Ми глибоко шкодуємо про це рішення Росії”, — підкреслили в ЄС.

Контекст

2 вересня Росія оголосила, що не підтримає продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні після 30 вересня.

У травні поточного року Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці. Місію продовжили тільки на два місяці, до 31 липня.

У МЗС України поведінку РФ пояснюють тим, що Кремль прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

Варто також відзначити, що, згідно з рішенням від 22 липня, влітку робота місії була також продовжена всього на два місяці, до 30 вересня.

Місія ОБСЄ працює у пунктах Донецьк і Гуково з 29 липня 2014 року.

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