Цитата

“Европейский Союз сожалеет о решении Российской Федерации не соглашаться на продление мандата Миссии по наблюдению за границей на Гуково и Донецк после 30 сентября. Это прискорбный политический сигнал, подтверждающий отсутствие у России политической воли способствовать мирному урегулированию конфликта”, — заявили в представительства.

Детали

В ЕС заявили, что миссия по наблюдению за границей важным инструментом ОБСЕ для разрешения этого конфликта.

Также в представительстве выразили обеспокоенность присутствием российской военной техники и персонала на суверенной территории Украины.

“Минские соглашения предусматривают постоянный мониторинг границы и проверку со стороны ОБСЕ и включают обязательство восстановить полный контроль Украины над всей своей международной границей. Вот почему мы настойчиво заявляем, что эффективный и всесторонний мониторинг этой границы имеет решающее значение для устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и является неотъемлемой частью усилий, направленных на укрепление стабильности и безопасности в регионе”, — отметили в представительстве.

“Тот факт, что Россия, как сторона в конфликте, страна пребывания этой Миссии и сторона, подписавшая Минские соглашения, решает прекратить действие миссии, является явным шагом назад, когда дело доходит до поиска мирного решения этого конфликта. Мы глубоко сожалеем об этом решении России”, — подчеркнули в ЕС.

Контекст

2 сентября Россия объявила, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября.

В мае текущего года Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца. Миссия продолжили только на два месяца, до 31 июля.

В МИД Украины поведение РФ объясняют тем, что Кремль стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.

Стоит также отметить, что, согласно решению от 22 июля, летом работа миссии была также продолжена всего на два месяца, до 30 сентября.

Миссия ОБСЕ работает в пунктах Донецк и Гуково с 29 июля 2014 года.