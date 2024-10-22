Сухо та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 22 жовтня очікується невелика хмарність без опадів. Температура вночі 0-5°, вдень 12-17° тепла. У західних областях можливий туман, вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
В Україні сьогодні очікується суха погода, удень 12-17° тепла. У західних областях можливий туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 22 жовтня невелика хмарність. Без опадів. У західних областях вночі та вранці подекуди туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5°, на узбережжі морів до 8° тепла, в Карпатах 1-3° морозу; вдень в Україні 12-17° тепла.
Прогноз погоди по Київській області
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура 0-5° тепла, вдень 12-17°. По Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.