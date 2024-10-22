Сухо и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается сухая погода, днем 12-17° тепла. В западных областях возможен туман. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 22 октября небольшая облачность. Без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла, в Карпатах 1-3° мороза; днем в Украине 12-17° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области

Небольшая облачность. [Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура 0-5° тепла, днем 12-17°. По Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.