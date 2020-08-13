Судовий розгляд апеляції прокурора на запобіжний захід Стерненку перенесли

“Розгляд апеляційної скарги прокурора із вимогою відправити мене під цілодобовий домашній арешт відклали на 3 вересня о 14:30”, — зазначив він.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд планував сьогодні розглянути апеляційну скаргу прокурора щодо застосування до активіста Сергія Стерненка нічного домашнього арешту.

Як раніше повідомлялося в УНН, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві, з цілодобового на нічний домашній арешт.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.