Судовий розгляд апеляції прокурора на запобіжний захід Стерненку перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Розгляд у суді апеляційної скарги прокурора щодо застосування до активіста Сергія Стерненка нічного домашнього арешту перенесли на 3 вересня. Про це у своєму Telegram-каналі написав сам Стерненко, передає УНН.
“Розгляд апеляційної скарги прокурора із вимогою відправити мене під цілодобовий домашній арешт відклали на 3 вересня о 14:30”, — зазначив він.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд планував сьогодні розглянути апеляційну скаргу прокурора щодо застосування до активіста Сергія Стерненка нічного домашнього арешту.
Як раніше повідомлялося в УНН, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві, з цілодобового на нічний домашній арешт.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.