Судебное рассмотрение апелляции прокурора на меру пресечения Стерненко перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Рассмотрение в суде апелляционной жалобы прокурора на применение в отношении активиста Сергея Стерненко ночного домашнего ареста перенесли на 3 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал сам Стерненко, передает УНН.
"Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора с требованием отправить меня под круглосуточный домашний арест отложили на 3 сентября в 14:30", - отметил он.
Напомним, Киевский апелляционный суд планировал сегодня рассмотреть апелляционную жалобу прокурора на применение в отношении активиста Сергея Стерненко ночного домашнего ареста.
Как ранее сообщалось в УНН, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, с круглосуточному на ночной домашний арест.
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.