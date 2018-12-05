Судно "Норд" досі не виставили на повторний аукціон

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здійснює заходи з організації проведення повторних торгів арештованого судна “Норд”. Про це повідомили в АРМА у відповідь на інформаційний запит УНН.