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Судно "Норд" досі не виставили на повторний аукціон

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здійснює заходи з організації проведення повторних торгів арештованого судна “Норд”. Про це повідомили в АРМА у відповідь на інформаційний запит УНН.

Судно "Норд" досі не виставили на повторний аукціон

“Наразі Національним агентством здійснюються заходи з організації проведення повторних електронних торгів”, — зазначили в Агентстві.

Після здійснення всіх потрібних заходів з оцінки цього активу, його буде передано для реалізації на електронних торгах Державному підприємству “СЕТАМ”.

В АРМА нагадали, що електронні торги з продажу судна “Норд” не відбулися, оскільки жоден із зареєстрованих учасників не сплатив гарантійний внесок для участі в торгах.

Як повідомляв УНН, у ДП “СЕТАМ” заявляли, що судно “Норд” буде повторно виставлене на електронні торги, але вже буде знижена стартова ціна.

7 листопада торги з продажу арештованого чорноморського риболовного сейнера “Норд”, яке затримали українські прикордонники, не відбулися у зв’язку з відсутністю допущених учасників.

25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно “Норд” Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду. 

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