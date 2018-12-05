Судно "Норд" пока не выставили на повторный аукцион
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, осуществляет меры по организации проведения повторных торгов арестованного судна "Норд". Об этом сообщили в АРМА в ответ на информационный запрос УНН.
"Сейчас Национальным агентством осуществляются мероприятия по организации проведения повторных электронных торгов", - отметили в Агентстве.
После осуществления всех необходимых мероприятий по оценке этого актива, он будет передан для реализации на электронных торгах Государственному предприятию "СЕТАМ".
В АРМА напомнили, что электронные торги по продаже судна "Норд" не состоялось, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах.
Как сообщал УНН, в ГП "СЕТАМ" заявляли, что судно "Норд" будет повторно выставлено на электронные торги, но уже будет снижена стартовая цена.
7 ноября торги по продаже арестованного черноморского рыболовного сейнера "Норд", которое задержали украинские пограничники, не состоялось в связи с отсутствием допущенных участников.
25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.
Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.