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Судно "Норд" пока не выставили на повторный аукцион

Киев • УНН

 • 8374 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, осуществляет меры по организации проведения повторных торгов арестованного судна "Норд". Об этом сообщили в АРМА в ответ на информационный запрос УНН.

Судно "Норд" пока не выставили на повторный аукцион

"Сейчас Национальным агентством осуществляются мероприятия по организации проведения повторных электронных торгов", - отметили в Агентстве.

После осуществления всех необходимых мероприятий по оценке этого актива, он будет передан для реализации на электронных торгах Государственному предприятию "СЕТАМ".

В АРМА напомнили, что электронные торги по продаже судна "Норд" не состоялось, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах.

Как сообщал УНН, в ГП "СЕТАМ" заявляли, что судно "Норд" будет повторно выставлено на электронные торги, но уже будет снижена стартовая цена.

7 ноября торги по продаже арестованного черноморского рыболовного сейнера "Норд", которое задержали украинские пограничники, не состоялось в связи с отсутствием допущенных участников.

25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.

Украинские Национальные Новости

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