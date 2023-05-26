Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, "відмазав" іншого суддю у справі про п'яну ДТП - Dejure
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Суддя Олексій Тандир, який спричинив ДТП, у якій загинув нацгвардієць, допоміг іншому судді уникнути покарання за водіння на підпитку. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену аналітичним центром Фундація Dejure.
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«Раніше, у 2021 році він (суддя Тандир – ред.) допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за ст. 124 КУпАП (спричинення ДТП). А за ст.130 КУпАП (п'яне водіння) Усатова відмазав суддя Печерського райсуду Олег Білоцерківець, бо закрив справу за строками. Тоді Усатов спричинив пʼяне ДТП, що призвело до тяжких травм хребта водія іншого авто. Хоча Перша Дисциплінарна палата ВРП тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, у діях судді Тандира порушень не знайшла і той не поніс жодного покарання», - повідомили у Фундації.
У Dejure наголошують, що серед водіїв, яких не вдалося притягнути до відповідальності за ст. 130 КУпАП, чимало суддів.
«На жаль, часто без належного суспільного резонансу кермування напідпитку сходить їм з рук. Після цього вони продовжують вершити правосуддя та навіть йдуть у почесну відставку, отримуючи з грошей платників податків непогане пожиттєве утримання. Що цікаво, ще частіше уникнути відповідальності суддям допомагають їх же колеги», - повідомили у Фундації.
Нагадаємо
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та позбавлення право керувати транспортним засобом на цей же строк.
За інформацією ДБР, суддя відмовився від проходження огляду у медзакладі і вирішується питання про примусовий відбір у нього біологічних зразків для встановлення чи перебував він у стані сп’яніння.