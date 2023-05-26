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Судья, сбивший насмерть нацгвардейца, "отмазал" другого судью по делу о пьяном ДТП - Dejure

Киев • УНН

 • 506981 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Судья Алексей Тандыр, который спровоцировал ДТП, в котором погиб нацгвардеец, помог другому судье избежать наказания за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную аналитическим центром Фонд Dejure.

Цитата

«Ранее, в 2021 году он (судья Тандыр – ред.) помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности по ст. 124 КУоАП (причинение ДТП). А по ст.130 КУоАП (пьяное вождение) Усатова отмазал судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец, потому что закрыл дело по срокам. Тогда Усатов спровоцировал пьяное ДТП, что привело к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто. Хотя Первая Дисциплинарная палата ВСП временно отстранила судью Усатова от правосудия, в действиях судьи Тандыра нарушений не нашла и тот не понес никакого наказания», - сообщили в Фонде.

В Dejure отмечают, что среди водителей, которых не удалось привлечь к ответственности по ст. 130 КУоАП, немало судей.

«К сожалению, часто без должного общественного резонанса вождение в нетрезвом виде сходит им с рук. После этого они продолжают вершить правосудие и даже уходят в почетную отставку, получая из денег налогоплательщиков неплохое пожизненное содержание. Что интересно, еще чаще избежать ответственности судьям помогают их же коллеги», - сообщили в Фундации.

Напомним

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Начато расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортным средством на этот же срок.

По информации ГБР, судья отказался от прохождения осмотра в медучреждении и решается вопрос о принудительном отборе у него биологических образцов для установления находился ли он в состоянии опьянения.

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