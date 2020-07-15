Суд знову відклав розгляд апеляції на запобіжний захід Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Київський апеляційний суд відклав на 11 серпня судове засідання з розгляду апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
“Розгляд апеляційної скарги перенесли на 11 серпня о 14:15”, — сказали в пресслужбі.
Як повідомлялося, 14 липня о 16:00 в Київському апеляційному суді мав відбутися розгляд апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Проте вчора вдень у Київському апеляційному суді проводилася евакуація через повідомлення про замінування. В результаті вибухонебезпечних предметів не було виявлено.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд відмовив захисту у зміні територіальної підсудності при розгляді клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Януковичу у вищезазначеній справі.